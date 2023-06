Scoperto condominio dello spaccio, giro d'affari da 25mila euro ogni 15 giorni

La droga la nascondevano negli spazi comuni dei loro condomìni della cintura ovest di Torino. Nelle cantine oppure nei locali contatori, dentro alle canaline dei cavi elettrici. Involucri contenenti cocaina, ma anche hashish e marijuana. Che poi spacciavano direttamente dalle proprie case, sia a consumatori sia ad altri pusher.

È quella che gli inquirenti definiscono "un'articolata rete di narcotraffico" attiva nei dintorni di Rivoli. In 17 sono stati arrestati, dieci dei quali in carcere, più altri 13 presunti complici, indagati ma in libertà.



Un gruppo solido, secondo gli elementi raccolti dai carabinieri. Al centro una coppia, lui e lei, accusati di aver allestito nel palazzo una vera “piazza di spaccio” con un quotidiano via vai di acquirenti. Attorno si muovevano figli, parenti, conoscenti, in gran parte pregiudicati.



Ma erano i due conviventi a gestire il cuore degli affari, con una dedizione che nelle carte gli inquirenti definiscono "professionale".

"25mila euro in queste due settimane" diceva la donna intercettata, per dare l'idea di quanto fruttasse quel business.

L'indagine, coordinata dalla Procura di Torino, nasce a sua volta da un'altra inchiesta. Sulla medesima coppia coinvolta anche in reati di usura.

Servizio di Manuela Gatti, montaggio di Marco Rondoni