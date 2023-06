Sabino Cassese: "La globalizzazione non sta arretrando"

Lancia un assist al governo il giurista Sabino Cassese dal palco del festival dell'economia in corso a Torino. Bene fa, dice, l'esecutivo a premere perché la Corte dei conti eserciti un controllo sui progetti finanziati dal Pnrr solo dopo che siano stati realizzati. Controlli, specifica, che devono essere a campione, non solo sulla carta e, appunto, consuntivi. Ma l'ex giudice della Corte costituzionale è a Torino per parlare di globalizzazione, tema al centro del festival. E lo fa con un messaggio in controtendenza: non è vero che lo Stato sta vincendo sul multilateralismo. I capi di governo si incontrano sempre più spesso e il commercio è cresciuto del 13% rispetto al pre-pandemia. Anzi, paradossalmente, dice, la pandemia ha favorito la globalizzazione.