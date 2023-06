Salvini: Onoreremo Virano facendo più in fretta

Vedremo di onorarne non la memoria ma le opere, facendo ancora più in fretta", "l'obiettivo è quello del 2032 col primo treno che passa. Ma magari anche prima". Così il ministro Matteo Salvini a Novara, a proposito della morte di Mario Virano, direttore generale di Telt (Tunnel euroalpin Turin Lyon).

"Mi auguro - ha aggiunto - di accelerare i tempi per la galleria di base del Brennero, per il ponte sullo stretto di Messina, per il terzo valico. In settimana poi incontrerò il commissario della metropolitana di Torino. Io penso che il Piemonte in questi anni vivrà una rivoluzione che riporterà la Regione nel cuore dell'industria, della mobilità delle merci tra le nazioni".