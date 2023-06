Biocarburanti dagli scarti di olio di palma, la nuova sfida della raffineria Sarpom di Trecate

Dopo 70 anni, la Sarpom, la raffineria di Trecate controllata da Esso italiana e da IP, comincia a cambiare pelle, nel segno della transizione energetica. Lo ha fatto inaugurando il nuovo impianto di produzione di biocarburanti da biomasse di seconda generazione.

Dal Pome alla ricerca di nuove materie prime

In questo caso si utilizza il cosiddetto Pome, lo scarto della produzione dell’olio di palma, ma la ricerca è aperta, in collaborazione con il Politecnico di Milano, per scoprire nuove materie prime che non competano con la produzione agricola a scopo alimentare o industriale. L’obiettivo è aumentare nel tempo la produzione.

Abbastanza biocarburante per tutte le auto di Novara

A Trecate i biocarburanti per ora impegnano il 5% del processo di raffinazione, per circa 50mila tonnellate l’anno, già sufficienti per alimentare tutte le auto che circolano in una città da 100 mila abitanti come Novara. Un cambio di passo epocale, ed ora l’impianto cercherà di trovare anche una filiera locale per ottenere la materia prima.

La sfida alla scelta europea

Una sfida anche alla scelta europea di puntare solo su auto con motori elettrici a partire dal 2025, come ha spiegato anche il ministro all’ambiente, il piemontese Gilberto Pichetto Fratin: le raffinerie sul territorio nazionale possono trasformarsi, utilizzando materie prime naturali, puntando alla decarbonizzazione.

Servizio di Simona Marchetti

Interviste a: Giuseppe Buonerba, amministratore delegato Sarpom; Matteo Marnati, assessore regionale all'Ambiente; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente