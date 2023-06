L'ex olivetti di Scarmagno eterna addormentata

Il sogno svanito, della prima fabbrica di batterie elettriche in Europa, vagheggiato a lungo dall'imprenditore svedese Lars Carlstrom, 8000 assunzioni, è svanito come un gigante coi piedi d'argilla, lasciando l'ex Olivetti di Scarmagno al ruolo di eterna addormentata.

Negli anni sessanta era la fabbrica che dava lavoro a 10.000 persone, un'architettura moderna progettata da Marco Zanuso ed Edoardo Vittoria. Incominciò a morire e fu dismessa a fine anni ottanta.

Dal 2000 in seguito alla crisi dell'olivetti e alla diminuzione di produzione è stato oggetto di numerosi studi di recupero, fu ipotizzata anche la riconversione ad impianto di inceneritore di rifiuti. Nulla di fatto poi. Il sogno di una nuova vita è sempre al palo.

Ad oggi l'unico progetto , sfiora la fabbrica di scarmagno, arriva dalla california e porta il nome di Panattoni, sviluppatore mondiale leader nel mercato immobiliare industriale..

Ha acquistato un terreno di 24 ettari, accanto al corpo della fabbrica olivettiana per costruire un polo logistico che dovrebbe generare 300 posti di lavoro e movimentare milioni di merci ogni anno. Comprenderà magazzini ed uffici. I lavori dovrebbero iniziare a settembre salvo intoppi burocratici. E c'è chi ha già criticato quelli che saranno i capannoni scatoloni, come un fungo sorgeranno accanto allo stabilimento , in un sito che quando fu costruito fu attento a non rovinare un'area immersa nel verde della collina morenica. La pnattoni ha già fatto intendere che pianterà alberi per non deturpare l'ambiente. L'area fa gola, di fronte allo svincolo autostrdale, nelle direttrici di Torino e milano, la valle d'aosta e la svizzera , vicina a caselle.