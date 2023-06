La scienza come tema

Con Quasimodo, nel suo "Alla nuova luna" c'è lo spunto del lancio di Sputnik 1, appena effettuato dai russi, nel 1957, l'anno prima dell'uscita del testo, in cui l'autore riflette sulle responsabilità degli scienziati in un tempo di vorticose innovazioni, tema che ricorre però con taglio più sociale anche nel testo di Moravia, tratto da "gli indifferenti".

Con "le dieci cose che ho imparato" di Piero Angela, in cui il grande divulgatore scientifico rifletteva sul valore della creatività e della ricerca umana di innovazione, il riferimento al potere della scienza di migliorare la qualità della vita è più diretto, ma c'è anche il tema del limite: fin dove l'innovazione è sempre positiva? Argomento che, indirettamente torna nella traccia sull'articolo del giornalista Marco Belpoliti, pubblicato su "la Repubblica" nel 2018. «Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp» è un titolo che parla da solo, ai giovani per cui whatsapp è una presenza scontata, acquisita, non in discussione, come internet, l'intelligenza artificiale, e il computer su cui, naturalmente, scrivono fin dalle elementari. Sarà interessante capire quanto, a diciott'anni, siano capaci di analizzare il mondo prima, e dopo la tecnologia.