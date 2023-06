Microbiota, la nuova medicina

Nel nostro corpo vivono migliaia di miliardi di microrganismi che producono sostanze essenziali per il nostro benessere. Si chiama microbiota, è un organo vero che, a livello intestinale, può anche essere trapiantato. Le analisi dei geni che compongono batteri, funghi, archea e tutti i microrganismi che convivono con noi aprono a nuove cure anche dove i farmaci non funzionano più. Con la microbiologa clinica dell'università di Bologna, Antonella Marangoni, e il gastroenterologo Giovanni Barbara, dell'IRCCS Sant'Orsola abbiamo visitato il primo centro trapianti pubblico di microbiota intestinale, con la banca delle donazioni indispensabile per praticare questo tipo di terapia salvavita.

servizio di Laura de Donato; montaggio di Enrica Politano

Tgr Leonardo