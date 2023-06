Sciopero nazionale dei voli: nove cancellati a Caselle

Non si ferma l'ondata di scioperi che da mesi sta paralizzando il trasporto aereo. Nella giornata di oggi i sindacati hanno indetto un nuovo stop nazionale che riguarda - con modalità diverse - i servizi di terra, i controllori Enav e alcune compagnie. I lavoratori chiedono condizioni migliori e salari più alti. E' un rientro amaro, dunque, per chi ha scelto di viaggiare in occasione del ponte del 2 giugno. Solo a Torino Caselle al momento sono nove i voli cancellati: erano diretti in Germania, Spagna, Francia, Romania, Polonia. Ma la situazione potrebbe cambiare di ora in ora, con ritardi e nuove cancellazioni.

I lavoratori di Vueling, Air Dolomiti e Volotea, infatti, resteranno a braccia conserte per 24 ore. Il personale di terra di American Airlines e Emirates, invece, si ferma per 4 ore, dalle 12 alle 16. Gli unici collegamenti garantiti sono quelli compresi nelle fasce di garanzia, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. In caso di disagi, come previsto dal Regolamento comunitario, le compagnie devono fornire assistenza ai passeggeri. ITA Airways ad esempio ha fatto sapere che il maggior numero possibile di viaggiatori verrà riprenotato sul primo volo disponibile: l'obiettivo è che il 60% riesca a partire entro oggi.