Sentenza Cospito, parla l’anarchico: “È un processo alle idee”

“Questo è un processo alle idee”, sono le parole di Alfredo Cospito, intervenuto all'udienza in videoconferenza dal carcere di Sassari con dichiarazioni spontanee. “Vent’anni di attentati anarchici non hanno mai causato un ferito o un morto -ha riferito Cospito- sono sempre stati attentati dimostrativi per attirare l’attenzione su leggi liberticide”, ha aggiunto citando le azioni intraprese contro i centri di permanenza e rimpatrio per migranti.

L’udienza di oggi è cominciata con la replica del procuratore generale di Torino Francesco Saluzzo, che ha difeso la scelta di chiedere l’ergastolo per Cospito e si è espresso contro l’applicazione dell’attenuante delle “lieve entità” del fatto, che potrebbero essere concesse dal momento che l’attentato non ha provocato né vittime né feriti.

Alla sua replica sono seguite quelle degli avvocati difensori di Cospito, Flavio Rossi Albertini, e di Beniamino, Gianluca Vitale, che sono tornati a chiedere una pena “proporzionata ed equa”, adeguata al pericolo concreto rappresentato dai due ordigni.

Si tratta della prima volta che Cospito commenta il processo. Nell’udienza della scorsa settimana aveva fatto dichiarazioni spontanee contro il 41 bis.