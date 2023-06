"Giustizia per Fatima, ora riposa in pace". Le parole della mamma dopo la condanna di Azhar

"Sono contenta che con la sentenza finalmente la bambina ha avuto giustizia, e riposa in pace. Solo questo...” Piange Lucia Chinelli, alla lettura della sentenza che condanna all'ergastolo l'ex compagno Mohssine Azhar. Secondo la Corte d’Assise di Torino, fu lui a buttare giù dal balcone di proposito la figlia della donna: Fatima, 3 anni. Per i giudici fu omicidio volontario, come sostenuto dalla Procura. E dunque carcere a vita. Senza l'aggravante della crudeltà ma con quello dei futili motivi. La sentenza, dopo più di sei ore di camera di consiglio. Ad ascoltarla, lui non c'era: Azhar, 33 anni, origini marocchine, presente a tutte le udienze del processo ma non a questa.

Le reazioni

“Questa donna è una donna dolce, semplice, ma che ci ha sempre detto la verità", il commento di Silvia Lorenzino, legale della mamma di Fatima. "Solo che all'inizio aveva paura di parlare e di fare male a qualcuno. Quando ha visto che la sua bambina non c'era più ha capito che doveva parlare”. Una condanna inaspettata per la difesa di Azhar, con l'avvocato Alessandro Sena che annuncia ricorso. Intanto si attende il 28 settembre per leggerne le motivazioni.

I fatti

Era la sera del 13 gennaio 2022, quando Fatima salì a casa sua, nel condominio di ringhiera di Porta Palazzo a Torino dove abitano sia lui sia Lucia Chinelli in due appartamenti diversi. Sul ballatoio lui la prende in braccio, poi però la piccola viene sbalzata oltre il parapetto e precipita per quattro piani. Un gioco finito male, secondo la difesa. Un gesto volontario, invece, secondo l'accusa e ora anche secondo i giudici. Motivato dal fatto che Azhar fosse arrabbiato con la compagna, oltre che ubriaco e drogato. Inizialmente fu la stessa Lucia Chinelli a parlare di incidente, poi cambiò versione.