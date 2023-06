Serie C, il punto sulle iscrizioni. Gli obiettivi di Alessandria, Novara e Pro Vercelli

La data cerchiata in rosso è il 20 giugno 2023: scadono le iscrizioni per il prossimo campionato di Serie C. Documenti, tanti documenti, ma soprattutto la fideiussione: 350mila euro, non facili da trovare di questi tempi.

Alessandria, gli obiettivi di Benedetto

Chi rassicura tutti è il nuovo presidente dell'Alessandria, Enea Benedetto: "Tutto pronto", ha detto sui social. Dopo l'iscrizione, vetrtice col socio francese Alain Pedretti per il nuovo allenatore, entro giugno. Possibile un nome proveninente dalle serie minori. Per quanto riguarda il DS, fino al 30 giugno c'è Cerri, già annunciato il divorzio, "ma se dovesse cambiare idea - ha detto Benedetto - saremmo ben contenti di tenercelo". Giocatori: confermati Speranza e Guidetti, Benedetto punta ad Aaron Ciammaglichella, classe 2005, centrocampista del Torino under 20. E ad acquisti dalla Francia.

Novara in vendita, ma si iscrive

"Tutto a posto per le iscrizioni" fa sapere anche il Novara, anche se la società, come annunciato dal presidente Massimo Ferranti, rimane in vendita: contatti con vari potenziali acquirenti, ma finora nulla di concreto. Si cerca il prossimo allenatore, dopo una stagione travagliata e la risoluzione del contratto con Cevoli e Marchionni. E un direttore sportivo: in pole c'è l'ex direttore tecnico del Piacenza, Simone Di Battista.

Pro Vercelli, bagno di normalità

Riparte invece dal DS Alex Casella la Pro Vercelli, anche se, dopo un'annata deludente, il budget è stato ridotto, e le ambizioni anche. Nessun problema per l'iscrizione ma un "bagno di normalità", ha detto il presidente onorario Franco Smerieri. Nuovo allenatore da sciegliere.

Juve NextGen, Max come Max

Per la Juve NextGen, confermato invece Massimo Brambilla. Per Massimiliano Allegri, un serbatoio di giovani sempre più prezioso.