Nuovo set virtuale alla Rai di Torino: si comincia con "Clorofilla" di RaiKids

Si chiama "Clorofilla" il nuovo programma di RaiKids girato nello studio 1 del Centro di produzione Rai di Torino e condotto da Alessandra Viola. 15 puntate da 20 minuti in onda in autunno su RaiGulp e su RaiPlay per far appassionare i giovani alla botanica. Per realizzarlo il Centro ricerche della Rai ha creato un Set Virtuale che unisce le tecnologie utilizzate nel mondo del cinema e dei videogiochi. Alcuni sensori tracciano i movimenti delle telecamere sul set, mentre un computer li adatta in tempo reale alla scenografia 3D. In questo modo il regista può vedere le inquadrature definitive già durante le riprese. "E' un'occasione anche per attrarre qui nuovi progetti", dice il direttore del Centro di produzione Guido Rossi. Il set virtuale si aggiunge infatti a quelli già esistenti nelle sedi Rai di Roma e Milano. "Così Torino si candida a diventare il terzo polo per la realizzazione di produzioni di questo tipo”.

Servizio di Marco Procopio

Montaggio di Andrea Dudda

Interviste:

Gino Alberico, Direttore del Centro Ricerche, Innovazione e Sperimentazione

Guido Rossi, direttore del Centro di produzione Rai di Torino