Si apre festival della Tv. Cairo: "L'unica ricetta è fare programmi di qualità"

Domani le telecamere del tg itinerante si accendono sul Festival della Tv di Dogliani. Tema dell'anno, #Coordinate. L’intento è quello di

recuperare i punti di riferimento per non lasciarsi prendere dallo smarrimento. Questo il senso del filo conduttore 2023. Spettacoli con ingresso gratuito nelle piazze della città per esplorare i nuovi orrizonti dei mezzi di informazione e dialogare con volti amati dal pubblico televisivo.

Tra i protagonisti di oggi Urbano Cairo, editore di Rcs. L'ha incontrato Marco Bobbio.