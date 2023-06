La siccità che c'è ancora

Le ondate di pioggia che si sono abbattute sul nord italia a maggio hanno alzato i livelli idrometrici. La situazione dei fiumi è quasi nella norma, anche per il Po.Poi c'è l'Emilia Romagna, colpita da quantitativi di pioggia senza precedenti e che per maggio risultano eccezionali. Ma quanto hanno inciso le recenti precipitazioni sulla siccità?

“Non è che la situazione di siccità si sia drasticamente modificata, si è modificata drasticamente per tutte le zone legate all' Emilia Romagna" - spiega Carlo Cacciamani, direttore agenzia Italia Meteo - "La siccità non è soltanto data da mancanza di precipitazioni, ma da quanta acqua c'è nel terreno”, dice. La piovosità di maggio non ha agito a livello profondo.

Servizio di Elena Cestino

montaggio di Claudio Biasiotto

intervista a Carlo Cacciamani, direttore Agenzia Italia Meteo