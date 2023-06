Sognando la Juve: allo Stadium il via alla Coppa del Mondo delle Academy

servizio di Davide Lessi

montaggio di Tiziana Samorì



Il teatro dei grandi campioni, l'Allianz Stadium, per chi spera di diventare un campione in un futuro nemmeno troppo lontano. Alla cerimonia inaugurale anche il presidente bianconero Gianluca Ferrero che ha elencato i numeri dell'evento: "Siete 73 squadre partecipanti, 34 academy, 23 nazioni che si sfideranno in più di 100 partite". Un torneo diffuso che si giocherà nei campi di Susa, Oulx, Sauze e Bardonecchia. Le finali giovedì pomeriggio al Training Centre della Continassa. Oltre 800 ragazzi e ragazze, dai 10 e 13 anni, arrivati a Torino da cinque continenti.

Un testimonial di eccezione

Storie di giovani calciatori, provenienti da mezzo mondo, ma uniti da una passione. La stessa che ha trasmesso dal palco una stella bianconera, Claudio Marchisio, ex calciatore Juventus: "Per me è qualcosa che mi sblocca dei ricordi importanti. Ho fatto il percorso come molti di voi faranno negli anni futuri, ho avuto la fortuna di raggiungere ancora questo grande sogno e il consiglio che posso darvi è quello di rincorrere il vostro sogno come rincorrete il pallone in campo, con quella emozione e quell'entusiasmo". Le emozioni continueranno nelle partite di questi giorni che si potranno vedere live dal sito della Juve. Poi venerdì gran chiusura con le premiazioni, sempre allo Stadium.