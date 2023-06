I soldi del PNRR per migliorare la scuola

Come sarà la scuola del futuro. E' il focus della Tgr di questa settimana. In arrivo anche in Piemonte una pioggia di fondi dal Pnrr destinati agli istituti scolastici. 25 milioni di euro solo per Torino. Ma le scadenze incombono tra urgenze ed emergenze, gli studenti costretti tra banchi, scatoloni e cantieri.

di Chiara Pottini

montaggio Giada Pigureddu