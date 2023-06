Sono 263 le cave attive in Piemonte. Su Druento il "no" del Consiglio regionale

Il capitolo più recente su una nuova possibile cava di argilla a Druento è di pochi giorni fa. Il Consiglio Regionale del Piemonte ha detto no, con tre atti di indirizzo a firma Lega, Moderati e Pd. Si chiede di stralciare il progetto dal Piano Regionale delle Attività Estrattive, che deve essere ancora approvato in via definitiva. Un successo del comitato spontaneo No Cava Misterletta-Cortese-Balmera, che aveva lottato contro l'apertura di nuove cave nella zona di aperta campagna tra le tre cascine, non lontano dal parco della Mandria.

I NUMERI DELLE CAVE IN PIEMONTE

Un settore, quello delle cave e delle miniere, che in Piemonte vanta dei numeri importanti. In totale sono 263 quelle attive in regione. La parte del leone la fa la provincia di cuneo, con 82 siti, seguita da 65 nel torinese, 37 nel Verbano Cusio Ossola, 25 nell’Alessandrino, 20 in provincia di Novara, 15 nella zona di Vercelli, 10 nel biellese, 9 nell’Astigiano. Tra i materiali estratti c’è molta varietà. Una parte importante, gli aggregati per l’edilizia: sabbia e ghiaia. Tradizionale l’estrazione della pietra di Luserna, il cui impiego è molto antico. Si va dalle pietre ornamentali del Verbano Cusio Ossola, alle sabbie silicee per fabbricare il vetro, che dal cuneese arrivano in tutta Italia. C’è poi il marmo di Palissandro, unico per le sue caratteristiche, esportato in tutto il mondo.