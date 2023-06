S.O.S. Titan

Ricerche sempre più affannose, il tempo stringe in Atlantico. Impegnate nell'area, a circa 380 miglia nautiche (700 chilometri) a sud di St. John's, Terranova, Guardia Costiera degli Stati Uniti e Forze armate canadesi. La riserva d'aria che i cinque occupanti del sottomarino turistico Titan, impegnato nell'esplorazione del relitto del Titanic, ha tempi limitati 96 ore. Da domenica scorsa, da un'ora e 45 minuti dopo l'immersione, si è perso ogni contatto con il batiscafo. Questo tipo di esplorazione è nato con la ricerca scientifica, con la geologia marina. Lo studio dei fondali ha avuto tra i suoi primi protagonisti mondiali Enrico Bonatti E' lo scienziato che si è spinto più in profondità per studiare i fondali oceanici, raggiungendo i 6mila metri.

Quali fondali e correnti ci sono nel punto dove si immerso il Titan e dove riposa il relitto del Titanic? Come sono cambiati i sottomarini per le esplorazioni scientifiche negli anni?