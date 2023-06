Tre minuti di microgravità

Un volo fino a 85 chilometri di quota, 90 minuti totali di cui 3, preziosissimi, in microgravità. 180 secondi che i membri italiani della missione suborbitale della Virgin Galactic - Walter Villadei e Angelo Landolfi dell'Aeronautica Militare e il ricercatore del CNR Pantaleone Carlucci - hanno sfruttato al massimo, per test scientifici e medici. 13 esperimenti, di cui 5 targati Cnr. Gli effetti della microgravità nella fisica dei fluidi e sul corpo umano; test per una nuova tuta spaziale; studi sull'impatto dei raggi cosmici per l'invecchiamento cellulare. Pantaleone Carlucci, ingegnere energetico CNR, indossava sensori per la misurazione di battito cardiaco e funzioni cerebrali.

Montaggio: Paola Galassi.