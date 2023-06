Tra la Romagna e il pianeta, lo speciale della TGR per la Giornata Mondiale dell'Ambiente

Raccontare il territorio ed ascoltare il pianeta.



Lo speciale della Testata Regionale della Rai sulla Giornata Mondiale dell’Ambiente, il 5 giugno dalle 18 su Raitre in diretta nazionale, avrà un baricentro nei luoghi dell’alluvione in Emilia Romagna. Insieme, uno sguardo al pianeta alle prese ovunque con eventi estremi e con le conseguenze del cambiamento climatico. Torneremo a parlare del nord Italia, per un anno e mezzo prigioniero della siccità, ma anche del ciclone che ha infierito sull’Africa orientale per settimane.

Il cambiamento climatico che spinge a migrare, la collaborazione tra scienze per aiutare le popolazioni. E in Italia, ritardi e progressi della transizione energetica monitorati da Legambiente. Dal più grande impianto di biometano d'Europa, a Schiavon nel vicentino, all'Energy hub di Catania. Le singole buone pratiche di adattamento ai cambiamenti climatici, in attesa di un piano nazionale.

E infine futuro che si coltiva in luoghi di storia millenaria, tra speranza ed “eco-ansia” in aumento tra i giovani.

Le voci di chi è in prima linea, da Paestum all'Himalaya e in altri luoghi del pianeta meravigliosi e provati.

Tutto ciò che abbiamo, e che ci resta da non perdere.