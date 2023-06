Parole di speranza in orbita intorno alla Terra. E' partita ieri sera alle 23.35 ora italiana, da Vandenberg, in California, la missione spaziale Spei Satelles, con il lancio di un Falcon 9. A bordo del vettore di Space X un cubesat e un nanobook molto particolari. Il nanobook è stato realizzato dall'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Cnr. Su una lastra di silicio di 2 per 2 per 0,2 millimetri è stato inciso ad alta miniaturizzazione, grazie a tecnologie di micro e nanofabbricazione, il libro di papa Francesco "Perché avete paura, non avete ancora fede?". Racchiude immagini e parole del 27 marzo 2020, in piena pandemia, con il pontefice in una piazza San Pietro deserta. Il nanobook è custodito in un cubesat, progettato e realizzato dagli studenti del Politecnico di Torino, che ora dovranno monitorare i dati che arriveranno dal satellite, sul suo stato e su altro. L'iniziativa Spei Satelles è del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede; il progetto è stato coordinato dall'Agenzia Spaziale Italiana. Il satellite verrà rilasciato in orbita tra alcuni giorni; trasmetterà frasi estratte dal libro del Papa, captabili a Terra. Interviste a Sabrina Corpino, responsabile progetto SpeiSat del Politecnico di Torino, e Silvia Natalucci, responsabile unità micro e nanosatelliti dell'Asi.