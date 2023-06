Piazza San Carlo, quella strage che Torino non può dimenticare

Tante testimonianze in aula, tanti filoni processuali per anni hanno fatto rivivere il dolore di una tragedia che Torino non può dimenticare. "C'era consapevolezza" di quel che stavano facendo ha stabilito la Cassazione nelle motivazioni che hanno condannato definitivamente a più di 10 anni quattro componenti della banda di giovanissimi che usò lo spray per rapinare i tifosi, scatenando il panico.

I filoni processuali in appello

La folle travolse Erika Pioletti e Marisa Amato, morte per le conseguenze dei traumi. Per la vicenda di ques'ultima sono stati processati e assolti anche i medici che non si resero conto subito delle gravi lesioni patite dalla donna. La parola fine ai processi torinesi per i fatti di piazza San Carlo però arriverà solo tra meno di un mese. I giudici nel processo d'appello hanno riunito i due procedimenti, quello ordinario e quello in abbreviato per i responsabili della proiezione. Il 27 giugno è attesa la sentenza.

Le condanne in primo grado

La procura generale ha chiesto la conferma della condanna a 18 mesi di reclusione per l'ex sindaca Chiara Appendino. Stessa cosa per il suo capo di gabinetto Paolo Giordana. Una condanna, seppur ridotta, è stata chiesta anche per l'ex questore Angelo Sanna, e per altri dirigenti e funzionari. La condotta della banda dello spray "disvelò le manchevolezze" nell'organizzazione e nella gestione della serata ha detto il sostituto procuratore generale Carlo Maria Pellicano. Il magistrato ha parlato di "fretta", "trascuratezza", "superficialità", di "budget quasi inesistente". Tutti elementi che ora dovranno vagliare anche i giudici d'appello.