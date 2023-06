Studenti stranieri in Piemonte grazie a Intercultura, la storia di Beril

Beril ha trovato casa dalla signora Cristina grazie a Intercultura. L'associazione, nata nel 1955, è presente in 60 paesi e organizza e finanzia, attraverso borse di studio, programmi di mobilità scolastica internazionale. Percorsi che possono durare pochi mesi o un intero anno. E ora è aperto il bando per il prossimo anno scolastico. Protagoniste le famiglie che aprono le porte delle loro case per ospitare questi ragazzi: con lo scorso bando ne sono arrivati 600 in tutta Italia, 35 in Piemonte. Uno scambio che fa bene anche ai più piccoli.

Interviste a: Beril, studentessa di Intercultura; Cristina, mamma ospitante; Claudia, nonna ospitante; Sara, figlia ospitante