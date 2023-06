Sulle ferrate crescono gli incidenti, le buone regole per una gita sicura

Il panorama di Condove dall'alto si ammira tra i boschi, in salita, aggrappati alle rocce grazie a cavi e gradini di metallo.

La via ferrata della Ruceia è ideale per avvicinarsi a questa attività, tra escursionismo e alpinismo. Partenza, dall'area pic-nic del Gravio.

Servono abbigliamento sportivo, scarpe con la suola alta che coprano la caviglia, casco, guanti. E mai dimenticare imbrago e il kit da ferrata monouso.

Regole da ripetere perché, sulle ferrate, gli infortuni si stanno moltiplicando. Erano una quindicina prima del Covid, sono saliti a oltre 25 nel 2020, con la riscoperta della montagna dopo la pandemia, fino a toccare i 38 nel 2022. Quest’anno sono già morte due persone e 16 hanno avuto bisogno di aiuto. La mente torna all'ultima grave caduta, a inizio giugno, nella ferrata dell’orrido di Foresto, a Bussoleno. Ora l'accesso - anche causa maltempo - è vietato.

Verificare le condizioni meteo è fondamentale prima di partire per una gita. Poi vanno scelti itinerari in base alle proprie capacità. E, se c'è bisogno di soccorsi, il numero da chiamare è sempre il 112.

Intanto, il 18 giugno, gli esperti del Cai e del Soccorso alpino e speleologico celebrano, in tutta Italia, la giornata di prevenzione degli incidenti in montagna tipici dell'estate.

Intervista a Paolo Armando, Soccorso alpino e speleologico piemontese