Tav, pubblicato bando da 3 miliardi. E la Francia conferma gli impegni

Il tanto atteso bando di gara da quasi 3 miliardi per l'attrezzaggio e la manutenzione del tunnel di base della Tav Torino-Lione è stato pubblicato sulla Gazzetta europea. Lo rende noto la Telt. Le imprese avranno dunque tempo fino al 19 settembre per fare domanda. L'intervento riguarda l'installazione di binari, telecamere e sensori, impianti di areazione, zone di sicurezza e tutte le opere connesse alla manutenzione dell'infrastruttura.

Intanto dalla Francia continuano ad arrivare segnali di distensione dopo l'incontro tra Meloni e Macron e le promesse di Parigi all'ultima conferenza intergovernativa. "Andremo fino in fondo con il progetto dell'alta velocità", ha detto in un'intervista tv il ministro francese ai trasporti Beaune. "Sarebbe assurdo scavare un tunnel e avere nel contempo vecchie linee ferroviarie che non permettono di aumentare il traffico merci".

Il riferimento è al tratto francese dell'opera, più volte al centro delle polemiche. Nonostante le resistenze dei No-Tav d'oltralpe, Parigi ha messo da parte i tentennamenti e ha garantito che i lavori si faranno. Prima verrà ammodernata la vecchia linea ferroviaria, in modo tale che nel 2033 i treni potranno già dimezzare i tempi di percorrenza tra Torino e Lione. Soltanto dopo partiranno i cantieri per il nuovo tracciato da 150 chilometri.

Le frasi di Beaune sono state accolte con favore a Roma. "E' un'ottima notizia", ha detto il ministro alle Infrastrutture Salvini. "Va nella direzione che abbiamo auspicato". Sul tavolo restano molte incognite, a partire dal cronoprogramma definitivo dell'opera. Ma la rotta sembra segnata.