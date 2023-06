Un giorno in galleria: la visita a Chiomonte negli scavi della Tav

Una giornata ai cantieri Tav, in Italia e in Francia. E' la visita tecnica di Geam, associazione di ingegneri e geologi del Politecnico di Torino, curiosi di capire le soluzioni adottate in una realizzazione complessa. A Chiomonte hanno visto che è quasi terminato lo scavo delle 22 nicchie nella galleria della Maddalena, che sarà la via d'accesso per i mezzi al lavoro nel futuro tunnel di base.

I bandi per i lavori

Esperienze e tecnologie attirano qui università e centri di ricerca, associazioni professionali e scuole; 1400 visitatori lo scorso anno, 900 finora quest'anno nei due versanti, tanti progetti, con l'Università di Torino per la biodiversità, due con il Cern di Ginevra, su economia circolare e sicurezza. Procedono anche i bandi: imminente l'affidamento dei lavori di scavo del tunnel di base in territorio italiano, 12 chilometri, ed è stata appena lanciata la gara di tre miliardi per l'attrezzaggi.