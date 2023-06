Torino, cassonetti stracolmi in corso Palermo

Un nostro telespettatore ci invia unvideo che documenta lo stato in cui versa da diversi mesi via San Luigi dalla rotonda della Circonvallazione in direzione Rivalta: fondo stradale dissestato e buche ai lati delle corsie.



Queste foto invece ritraggono lo stato dei cassonetti della differenziata in corso Palermo 108 a Torino: “è una discarica a cielo aperto”, lamenta un telespettatore, che aggiunge: “non possiamo aprire le finestre e i balconi a causa della puzza”.



Infine un bello scatto di Cristina, che immortala la splendida fioritura dei lupini sulle sponde del lago di Ceresole.