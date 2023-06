Cospito, il giorno della sentenza

Per la Procura generale, Alfredo Cospito non merita sconti: la richiesta è l'ergastolo. I suoi avvocati chiedono pene più lievi considerando la tenuità dei fatti. È attesa per oggi, lunedì 26 giugno, la sentenza a Torino del processo di appello bis che vede per il ricalcolo della pena per l'attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano, nel cuneese, avvenuto del 2006.

Una vicenda giudiziaria complessa: dopo passaggi in Cassazione e alla Corte costituzionale, la Corte di assise di appello potrà decidere per Cospito tra il carcere a vita e una pena inferiore, tra 21 e 25 anni, tenendo presente la “lieve entità”, e cioè la circostanza che i due ordigni esplosi non provocarono né morti né feriti. Il reato contestato a Cospito e alla coimputata Anna Beniamino - per cui sono stati chiesti invece 27 anni - è di strage politica.

In seguito all'apertura della Corte costituzionale sulla possibilità di evitare l'ergastolo considerando le attenuanti, Cospito aveva interrotto lo sciopero della fame contro il 41-bis ed era stato ritrasferito dal carcere di Opera a Milano, più attrezzato a livello a medico, a quello di Sassari, da dove è intervenuto nell'ultima udienza di Torino, denunciando le condizioni del regime di carcere duro.

La sentenza di appello in sé non può modificare il 41-bis, sul quale i legali di Cospito hanno invece presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo e un'istanza di revoca al ministro della Giustizia. Anche per l'udienza di questo lunedì è stato annunciato un presidio anarchico davanti al tribunale, per poi entrare per assistere in aula. L'udienza inizierà alle 12.