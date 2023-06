Acquisizione Egea, due offerte. Si sfila A2A

Le offerte attese per l'acquisizione di Egea erano tre. Ne sono state presentate due.

Iren, holding con sede a Reggio Emilia e di cui ha una partecipazione il Comune di Torino, ha presentato un'offerta non vincolante per una parte delle attività della multiutility di Alba. Prevederebbe “il rafforzamento della società sotto il profilo finanziario e industriale salvaguardando i livelli occupazionali”. Si profilerebbe insomma lo spacchettamento di Egea con la creazione di una "bad company", contenitore per tutti i beni non funzionali al nuovo proprietario.

A Iren si aggiunge poi la proposta del fondo americano Davidson Kempner, che sta investendo in Italia nella transizione energetica.

Si sfila la lombarda A2a, che per prima si era interessata all'acquisto: la fa con un breve comunicato: "non ci sono più le condizioni".

“Le proposte saranno vagliate dagli organi competenti con il supporto degli advisors della società” (e cioè il gruppo di consulenza e revisione PwC), fa sapere il gruppo di Alba in una nota. Il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato per oggi, giovedì 15 giugno, alle 16.



Lo scenario sul futuro di Egea, che si occupa di vari servizi dalla luce al gas ai rifiuti, e alle prese con una crisi di liquidità, è cambiato ulteriormente con la diffusione della notizia della perquisizione della Guardia di finanza di Torino negli uffici di Alba, proprio alla vigilia della scadenza della presentazione delle offerte. Le indagini riguardano un possibile buco milionario nei conti e sono coordinate dalla Procura di Asti. Il procuratore capo Biagio Mazzeo ha confermato che gli indagati sono quattro, figure apicali della società. I reati ipotizzati sono false comunicazioni sociali. Il periodo preso in considerazione va dal 2017 al 2021.