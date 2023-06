Le sfide del digitale e il lavoro che cambia al Festival internazionale dell'economia

Il lavoro che cambia, i diritti da difendere, le regole da ridefinire sono alcuni temi dell'ultima giornata del Festival internazionale dell'economia di Torino. Il sociologo Giuseppe De Rita, profondo osservatore dei mutamenti del Paese, riflette su un'Italia sempre più individualista e precaria: “la mia sensazione - dice il presidente del Censis - è che non ne abbia oggi tanta paura come dieci o vent'anni fa. Esser precari non è più un modo di essere transitorio, purtroppo oggi la dimensione del precario è diventata una categoria dello spirito. Secondo me andrebbe valutata per ciò che è, cioè una posizione del singolo che non ha sicurezze decisive”



Nuovi lavori sulle cui tutele vigila la Corte costituzionale. La presidente Silvana Sciarra parla delle nuove sfide nell'era delle piattaforme digitale: “nuove tipologie di lavoro che forse dobbiamo ancora fino in fondo comprendere: il legislatore deve capire come si può andare incontro a queste nuove esigenze. Le esigenze sono sempre quelle di garantire i diritti, di esercitare le tutele soprattutto quando attengono alla salute delle persone, e prevenire i rischi”.

Nuovi lavori come quello del rider. Cosa si sente di dire loro, viene chiesto alla presidente della Consulta? “Ho molto arrivato il loro lavoro durante la pandemia, e lo ammiro anche ora. È un lavoro solitario, è un lavoro che deve trovare situazioni di aggregazione, una rappresentanza collettiva che possa aiutarli nelle loro richieste”.