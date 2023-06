Diritto a migrare e necessità di lavoro, "si coniugano solo se ben disciplinati"

“Accoglienza e natalità sono due facce della stessa medaglia, come ha ricordato Papa Francesco. Il diritto a emigrare e la necessità del lavoro si coniugano bene assieme se sono ben disciplinati”. I due temi sono affrontati in diversi incontri al Festival internazionale dell'economia, in corso fino a domenica a Torino. Ma vanno trovati i meccanismi perché possano procedere insieme, sottolinea il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana. “Purtroppo direi che ancora non li abbiamo trovati, penso che l'Europa abbia tante responsabilità e anche noi dobbiamo mettere assieme questi due pezzi”.

“Ripensare la globalizzazione” è il titolo di questa seconda edizione della rassegna. E da ripensare è la gestione dei flussi migratori, in previsione dei cambiamenti demografici cui stiamo andando incontro, avverte il governatore di Bankitalia Ignazio Visco: “Noi avremo una pressione straordinariamente più forte di quella che c'è adesso, e io penso che il nostro invecchiamento della popolazione richiederà di essere aperti anche su quel piano. Però gestito, e la gestione sarà molto complessa se non saremo preparati”.

Ospite di un altro dibattito al teatro Carignano, l'ex ministra dell'Interno Luciana Lamorgese pensa a un incremento del decreto Flussi, che regola l'ingresso dei lavoratori stranieri in Italia, come suggerito dall'Europa, e “per andare incontro a quelle che sono le esigenze delle imprese italiane”.



servizio di Ludovico Fontana, montaggio di Giancarlo Raviola

intervista al cardinale Matteo Zuppi di Simone Lupo Bagnacani, immagini di Paolo Mancinelli