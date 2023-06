Rimpatri, da Torino 62 nei primi sei mesi dell'anno

Gli ultimi episodi sono relativi ai regolari controlli nel quartiere Aurora. Un cittadino nigeriano è stato arrestato perché su di lui pendeva una condanna di 9 mesi per spacico. Un altro, tunisino, è stato arrestato in flagranza: tratteneva in bocca venti dosi di cocaina. Altre due persone, dopo essere state identificate, sono state successivamente rimpatriate, e cioè portate proprio nel Paese di origine accompagnati dalle forze dell'ordine, perché destinatari di relativo provvedimento, rispettivamente in Nigeria e in Albania.

I numeri

Salgono così a 62 i rimpatri effettuati dall'inizio dell'anno dalla questura Torino, fa sapere la stessa questura con una nota. Si aggiungono a 621 ordini di allontanamento dal territorio nazionale: questi numeri sono in linea con gli anni scorsi, sono però diminuiti i rimpatri, resi più complicati dalla momentanea indisponibilità del Cpr (Centro permanenza rimpatri) di Torino, chiuso dopo le ultime rivolte che lo hanno reso inagibile: i lavori per l'adeguamento della strtuttura - che è al centro anche di un'inchiesta giudiziaria partita dal suicidio di un migrante nel 2021 - dovrebbero partite proprio quest'estate. Lo scorso marzo il Consiglio comunale di Torino ne ha chiesto la chiusura definitiva.