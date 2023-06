Ires, il Piemonte cresce più del previsto

Il 2022 è andato meglio del previsto in Piemonte. Gli investimenti sono aumentati del 10 per cento rispetto all'anno precedente, le esportazioni del 6,8% al netto dell'inflazione, le costruzioni quasi del dieci, il turismo del 3,3. Complessivamente, il Pil è cresciuto del 3,4 per cento, ben sopra le aspettative iniziali: si prevedeva 1,9.



C'è stata una ripresa dell'occupazione, che ha registrato anche la diminuzione dei dipendenti part-time e a termine a vantaggio di contratti stabili e full time, e il calo della disoccupazione giovanile. Questi alcuni dei dati positivi, segnalati dall'Ires Piemonte nella relazione annuale presentata a Torino.



Ci sono poi gli aspetti negativi: su tutte, le previsioni di una flessione dell'edilizia, una volta finiti i sussidi, e l'inflazione galoppante, che colpisce specialmente le famiglie a basso reddito. Nonostante questi e altri elementi di potenziale freno, le previsioni dell'Ires per la fine del 2023 sono moderatamente positive, con un tasso di crescita dello 0,7%, in linea con la media nazionale.

Autonomia energetica, diversificazione produttiva, organizzazione della macchina amministrativa, investimenti in sanità e formazione sono alcuni dei temi chiave per il futuro. Tutti aspetti su cui incidono il Pnrr e il nuovo ciclo di fondi europei. La sfida - sottolinea l'istituto pubblico regionale di ricerche economiche e sociali- è usare le risorse nel modo giusto: programmazione e strategia.

servizio di Ludovico Fontana, montaggio di Davide Chemin, grafica di Gabriele Gulia