Covid, rianimazioni vuote in Piemonte, "l'emergenza è davvero alle spalle"

I reparti pieni sono solo un doloroso ricordo, così come la ricerca spasmodica di nuovi posti letto e le difficoltà di chi era in prima linea negli ospedali. E sono un ricordo i bollettini che ogni giorno aggiornavano l'andamento dell'emergenza. Da mesi la situazione è cambiata, lo stesso aggiornamento da quotidiano è diventato settimanale, ma l'ultimo bollettino ha un valore simbolico: per la prima volta da tre anni a questa parte non ci sono ricoverati positivi in terapia intensiva in Piemonte. “Un traguardo straordinario - scrive su Facebook il governatore Alberto Cirio - perché ci dice che davvero l’emergenza pandemica è alle spalle”, ma - aggiunge - “non dobbiamo dimenticare l'impegno e la fatica dei medici e sanitari che in questi anni hanno lavorato senza sosta”. Formalmente la fine di un'era, commenta Giovanni Di Perri, direttore di Malattie infettive dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino.

“E' un risultato oggi formalmente raggiunto, ma di fatto è stato già raggiunto da alcuni mesi, nel senso che chi finiva in rianimazione con il tampone positivo per il Covid, in realtà ci finiva per altri motivi”.

Oggi l'insufficienza respiratoria grave che portava al ricorso ai ventilatori in terapia intensiva riguarda solo determinati pazienti.