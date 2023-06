Il cimitero di Sassi invaso dalle erbacce

Il degrado in un’immagine dei giardini di piazza Sofia a Torino: vetri rotti, una coperta legata ai giochi, carrucola rotta da mesi, erba alta. Il telespettatore che ci ha inviato l'immagine chiede una maggiore attenzione da parte delle città alle aree per bambini.



Un altro telespettatore ci segnala la situazione del cimitero di Sassi, sempre a Torino, dove le erbacce hanno ormai invaso tutti gli spazi tra le lapidi.



Chiudiamo con la bellezza segnalata dal signor Gino da Volpiano: questo è un giglio di San Giovanni, fotografato nel Vallone di Codebiollo, in frazione Querio.