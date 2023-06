Insulina settimanale

E' una nuova molecola per l'insulina basale a lento rilascio con un'emivita di sette giorni.

ROBERTO TREVISAN: questa molecola è caratterizzata dal fatto che è stata agganciata alla proteina, all'insulina degli acidi grassi. Permette di trattenere l'insulina nel sangue ed è agganciata all'albumina che è la proteina più importante che abbiamo nel nostro sangue. Quindi consente all'insulina di essere efficace e stabile per una settimana

Ciò significa che la nuova insulina basale, chiamata Icodec, può essere somministrata solo una volta a settimana, anziché ogni giorno e anche più volte. La sperimentazione su oltre mille persone

ROBERTO TREVISAN: la cosa incredibile, che non ci aspettavamo quasi, è che questa insulina si è dimostrata più efficace dell'insulina giornaliera. Mantiene un livello di emoglobina glicata più bassa e questo garantisce al paziente meno complicanze a lungo termine e questo è un enorme risultato

La nuova insulina, in attesa approvazione da parte degli enti regolatori del farmaco, è particolarmente indicata per chi è affetto da diabete di tipo 2, cioè i pazienti con glicemia alta, il 90% dei casi. Soprattutto persone in sovrappeso e anziani con più patologie. E' utile anche a chi soffre di Diabete mellito di tipo 1, spesso giovani che continuano a usare insulina, ma con le consuete accortezze per evitare l'ipoglicemia

ROBERTO TREVISAN: quasi tutti hanno un sensore per la misurazione in continuo di glicemia che attraverso un allarme li avverte del rischio ipoglicemia. Quindi saranno in grado di prevenire l'ipoglicemia assumento piccole quantità di zuccheri semplici