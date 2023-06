Dall'ingegneria genetica arrivano le piante TEA

Chiamatele Tea, Tecniche di evoluzione assistita, cioè di editing genetico che utilizza il cosiddetto taglia e cuci, CRISPR-CAS, in cui CAS è il nome dell’enzima che taglia in un punto specifico, anche di un solo nucleotide, il Dna.

EDGARDO FILIPPONE - presidente Società Italiana genetica agraria - Poi nel momento in cui si “cuciono” le due molecole di DNA si può generare naturalmente una mutazione o essere noi a generare a sostituire tramite Rna di guida un particolare nucleotide. Ecco perchè è così potente

Una modifica genetica precisa, solo dove serve, utile a far esprimere alla pianta i tratti desiderati: resistenza a malattie, siccità, insetti; qualità, compresi valori nutrizionali o semplicemente la quantità. TEA è l'evoluzione dei vecchi OGM che utilizzavano la transgenesi, cioè si introduceva nel Dna un gene esterno, estraneo alla pianta. Con la nuova tecnica si parla invece di cisgenesi

EDGARDO FILIPPONE - presidente Società Italiana genetica agraria - sono piante in cui si trova un gene che è proveniente dalla stessa specie o geni che sono sessualmente compatibili e che sono trasferiti con metodi molecolari. Il che ci consente di essere più precisi, di poter trasferire o aggiungere una caratteristica, ma sempre proveniente dalla stessa specie o da specie dal punto di vista evolutivo legate fra di loro

Ecco perché le mutazioni generate vengono paragonate a quelle naturali o ottenute con incroci. Il nuovo sistema, in Italia ora, con il via libera del Parlamento, potrà passare dai laboratori all'applicazione in campo, ma solo in via sperimentale, su terreni delineati e autorizzati per testare se le modifiche possano essere davvero utili alla nostra agricoltura. Intanto Tea trova consensi nelle aziende sementiere e biotecnologiche. Tra gli agricoltori qualche perplessità. Alcuni affermano che le piante Tea saranno varietà brevettate, pertanto le si potranno adoperare solo comprandole e pagandole alle industrie produttrici. Altri temono che possano impollinare anche colture che non le utilizzano perché indistinguibili. In Spagna e Belgio stanno sperimentando da tempo questa nuova biotecnologia, ma l'uso senza restrizioni delle piante Tea spetterà all'Unione Europea che dovrà ridiscutere la direttiva che regola gli Ogm 2001/18 e che ad oggi include anche la Crispr-Cas.