PIU' ZANZARE, MA NESSUN ALLARME

L'Italia è un Paese particolarmente ricco di zanzare: almeno 70 specie di cui 60 autoctone e 10 arrivate un decennio fa da altre Nazioni, come la tigre, la giapponese e la coreana. Si diffondono con più facilità con le ondate di caldo e le piogge incessanti.

- quest'anno è particolarmente caldo e umido, rispetto all'anno scorso che era stato più asciutto. Quindi, avremmo maggiori fastidi e maggiori problemi, ma non un allarme particolare. Tigre, coreana e giapponese sono vettori di vari virus. Intervista a PIERO GENOVESI - zoologo responsabile fauna ISPRA

La tigre è vettore di più di 20 tra virus e arbovirus. Però molte della patologie che sono presenti in Italia tra cui dengue chikungunya west nile possono essere trasportate da più vettori. Anche la zanzara giapponese e quella coreana possono portare patologie.

Tutte zanzare arrivate viaggiano con noi e la loro diffusione è inarrestabile, glielo consente il nostro clima.

Ci sono specie che si insediano in più nicchie ecologiche quindi ci sono specie che si stanno insediando in montagna e specie più adatte a zone di pianura. Sta di fatto che le troviamo in tutta Italia, dalle campagne alle zone urbane, dalle quote più alte fino a livello del mare, e in tutte le fasce orarie.

Poiché rappresentano un rischio sanitario dobbiamo difenderci. A disposizione abbiamo sostanze repellenti e zanzariere. E' necessario poi evitare ristagni d'acqua nei vasi, nei giardini, sui balconi che creerebbero le condizioni per la deposizione delle uova. Ma anche le amministrazioni e gli istituti competenti possono fare la loro parte.

Si stanno sperimentano nuove tecniche di lotta alle zanzare tra cui anche tecniche genetiche basate sulla Crispr, che è una tecnologia avanzata. Ci sono anche strumenti come i droni che possono servire per irrorare biocidi. Sono difese che in certi casi sono necessarie, ma vanno pianificate con grande cautela, verificando pro e contro, perchè possono essere nocivi per la nostra salute.