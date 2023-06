Timothy Weah arrivato a Torino

E' arrivato a Torino poco dopo le 18 Timothy Weah, primo acquisto della Juventus di questo mercato estivo. L'aereo privato con l'attaccante americano è atterrato all'aeroporto di Caselle, dove ad attenderlo c'era una vettura della società bianconera per portarlo in albergo.



Weah arriva dal Lille effettuerà le visite mediche prima di formare il contratto con il club bianconero. Weah, figlio del leggendario ex attaccante del Milan George Weah, oggi presidente della Liberia, è arrivato a Torino accompagnato dalla mamma.

(Video pubblicato su Twitter dalla Juventus)