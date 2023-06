Titan, ricerche a oltranza

Le ricerche del Titan, il batiscafo privato che portava i turisti a esplorare il relitto del Titanic, non si fermano anche se non ci sono piu' speranze per chi era a bordo. In azione, e gia' sui fondali, robot sottomarini, tra loro Viktor 6000 dell'istituto di ricerca francese ifremer. Tante ipotesi sull'incidente. Ma quali sono le possibilità di salvataggio, a quelle profondità, con le tecnologie robotiche attuali? Secondo Andrea Caiti ingegnere robotico dell'università di Pisa, siamo molto avanti con i robot per la ricerca ma per il salvataggio c'è ancora molta strada da fare

Servizio di Laura de Donato, montaggio di Mattia Gaido