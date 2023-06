In 38.000 questa sera per Tiziano Ferro allo stadio Olimpico

C’è chi ha comprato i biglietti all’ultimo minuto. In molti hanno invece aspettato 4 anni. Tagliandi acquistati nel 2019 per quel concerto in programma nel 2020 è saltato per la pandemia. A seguire altri tre anni d’attesa per la festa di questa sera, una festa da tutto esaurito. In 38.000 acclameranno Tiziano Ferro a sei anni dall’ultimo concerto. Coppie, gruppi di amici, genitori e figli, tutti incuranti della pioggia e pronti per lo show in programma a partire dalle 21. Sul palco la star più attesa, accompagnato dalla sua band, per uno show che promette scintille.