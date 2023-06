Tiziano Ferro infiamma Torino, in 38mila all'Olimpico. La nostra intervista

“Una delle cose più antiche al mondo che è lo spettacolo, il palcoscenico, dall'epoca dei greci, dell'antica Grecia, c'è un artista, c'è il pubblico, si canta, si sta insieme, si crea un'intimità che non ha pari”. Era da sei anni che Tiziano Ferro non partiva in tournée. Torino ha risposto con il tutto esaurito all'Olimpico. Erano in 38.000 ieri sera. Qualcuno ha aspettato 4 anni per poter partecipare a questa serata. Tagliandi acquistati nel 2019 per quel concerto in programma nel 2020 saltato per la pandemia.

A seguire altri tre anni d’attesa per la grande festa che ha unito coppie, gruppi di amici, madri e figlie. Un'unione, anche generazionale, che non lascia indifferente l'artista: “penso a queste donne che avevano la mia età quando nel 2001 sul poster di Cioè al centro c'ero io e queste ragazzine 20 anni fa non erano state concepite ed adesso possono avere non so 18-20 anni...la mia musica non è stata parte della loro generazione ma lo è diventata perché i genitori hanno suonato quei dischi la domenica in macchina quando andavano dalla nonna che poi era quello che succedeva anche a me con Battisti”.

Nelle due ore e mezza di spettacolo l'artista di Latina ha unito nuovi brani a grandi classici, una scelta che è anche un messaggio di evoluzione e maturazione. Ancora Tiziano Ferro: “tu devi parlare di ciò che vuoi dire, no? non devi piegarti ad un'esigenza, non ho mai pensato di fare perdono numero 2 o la nuova sere nere, ho scritto la cosa nuova, quella che volevo raccontare, no?”

In un mondo musicale in cui gli artisti si affermano dapprima sui social e dopo nelle classifiche tiziano ferro è riuscito a mantenere una sua nicchia continuando ad emozionare il suo pubblico, proponendo un punto di incontro col nuovo che avanza: “Loro magari mi insegnano a fare i reel, io provo a spiegargli piano piano a fare gavetta perché anche io ho fatto 2000 persone all'alcatraz e poi dopo 20 anni ho iniziato a fare più date ed a crescere e forse è questo che adesso manca, la voglia di fare gavetta, perché questi social network ti sbattono in faccia e pubblicamente, ti rendono molto famoso molto velocemente e ci si dimentica di quel pezzo in mezzo che invece quelli della mia generazione hanno fatto, cioè partire dalle cantine per arrivare qui”.