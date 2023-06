La Juve aspetta Weah e tratta Milinkovic Savic, il Torino lavora sui rinnovi

Pascolano le bufale, si viaggia tutti su suole o meglio sole, circolano personaggi chiamati fake: è il calciomercato. Quello che oggi fa dire che la Juventus è quasi su Milinkovic Savic, fuoriclasse laziale, e sarebbe a un passo da Hojlund, punta spaccatutto dell'Atalanta. Pare vero il rinnovo di Rabiot e per 12 milioni tutti giurano che Timothy Weah, nazionale Usa, arriverà per le visite mediche bianconere.

Tra arrivi e partenze

Ovviamente c'è un capitolo della saga fantastica del calcio mercato che narra delle partenze su cui si tiene un segreto che un po' è di Pulcinella e un po' dei fiabeschi procuratori, e qui protagonisti con valigie in mano potrebero essere Vlahovic, Chiesa e Paredes: e c'è l'enigma Pogba che non si sa se va via con le stampelle dell'ultimo infortunio oppure rimane a riposarsi ancora un po'. Il calcio mercato di quest'anno è anche un thriller perché bisogna calcolare quanti giocatori devi vendere per stare nelle regole del far paly che l'Uefa impone per evitare che le squadre si indebitino all'infinito.

I rumors in casa Torino

Sul Toro stranamente, forse per mano di Juric, non compaiono come probabili acquisti da Messi a Haaland, affibbiare grandi nomi in granata era il sadico gioco delle scorse estati. Per adesso continua la infinita trattativa per confermare Vlasic, si conferma Djidji fino al 2024, ma quasi di sicuro ci sarà un via vai di partenze tra Schuurs e Singo a valori moltiplicati rispetto all'acquisto. Grazie alle magie di Juric vero creatore di valore, monetario, del Toro.