Torino, la giunta approva il nuovo piano regolatore

C'è un momento, nella vita delle città, in cui politica, professionisti, associazioni e cittadini si ritrovano tutti insieme per immaginare lo skyline del futuro. Quel momento per Torino è arrivato. Le linee guida approvate in giunta sono il primo passo per il nuovo piano regolatore. E' il più importante strumento amministrativo che permette di fissare paletti e regole alla trasformazione urbana. Una sorta di contenitore, insomma, che negli anni a venire - se usato bene - permetterà di cambiare il volto della città.

L'ultimo piano risale a inizio anni '90, quando Torino puntava ad avere quasi 1 milione e 200mila abitanti e la sua economia era ancora incentrata sull'auto. Le cose, come sappiamo, sono andate diversamente. Ed è per questo che serve una visione nuova, basata su alcuni pilastri. Innanzitutto l'ambiente: meno consumo di suolo, rigenerazione di aree degradate e un sistema di trasporto pubblico che sia davvero alternativo ai mezzi privati, grazie anche alla Metro 2. C'è poi il tema della casa: serve un sistema che permetta ai giovani studenti e ai lavoratori di restare in città. Questa è forse la sfida più grande: rendere Torino attrattiva, contrastare lo spopolamento e investire sui quartieri, tutelando però commercio ed economia di vicinato.

Resta la domanda principale, cioè come realizzare tutto questo. Oggi e domani l'Urban Lab ospiterà gli esperti per raccogliere le prime proposte, poi in autunno comincerà l'ascolto dei quartieri. L'obiettivo della giunta, che ha recepito parte del lavoro fatto in precedenza, è di arrivare al nuovo piano regolatore entro la fine del mandato di Lo Russo, cioè il 2026, quando dovranno essere completati anche i progetti del Pnrr. E' solo allora che il lavoro verrà messo alla prova dei fatti.