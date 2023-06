Parchi trasformati in discariche nel Torinese. Ma anche l'insolita bellezza dell'aglio in fiore

Un telespettatore segnala la situazione in cui versa un'area verde di Brandizzo, nel Torinese, ridotta a una discarica. “È una strada che porta in campagna - spiega il telespettatore - dove i contadini e hobbisti di orticoltura cercano di portare a tavola cose naturali. Mentre alcuni incivili, credendo di essere furbi, fanno queste cose”.

Un altro spettatore, Bruno, segnala una situazione non molto diversa nel parco di Stupinigi: sacchi di spazzatura troppo grandi per entrare nei bidoni di raccolta, che vengono quindi abbandonati e lasciati in balia di corvi e altri animali.

Un po' di bellezza arriva invece da Rivoli, con l'immagine di un aglio gigante in fiore visitato da un bombo.