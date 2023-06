Nanni Moretti, Giovanna Mezzogiorno e Giuliana De Sio nella nuova stagione dello Stabile

Il dialogo intergenerazionale e la riscoperta della forza dei grandi classici al centro della nuova stagione del Teatro Stabile di Torino. L'apertura con l'esordio alla regia teatrale di Nanni Moretti. Un omaggio a Natalia Ginzburg e ai suoi diari d'amore. Tra gli interpreti anche Valerio Binasco.

Uno degli obiettivi dello Stabile è far rivivere i classici. E' stato così in questa stagione con il Riccardo III di Kriszta Székely. La regista ungherese ripeterà l'esperienza portando in scena un altro grande malvagio shakespeariano, Iago dell' Otello. Tra gli oltre 70 titoli in programma tanti i contatti con il mondo del cinema. Rocco Papaleo, Silvio Orlando, ritorna Giuliana Desio e poi Giovanna Mezzogiorno per il debutto nazionale della ragazza sul divano di Jon Fosse. Non mancheranno le incursioni musicali. da Emma Dante ad Arturo Brachetti che riporta in vita l'indimenticato Fred Buscaglione



Una stagione insomma all'insegna della trasversalità, obiettivo cercare di ripetere se nn migliorare i numeri della stagione 22/23.

Servizio di Elisabetta Terigi

Montaggio di Paola Messina

int

Valerio Binasco Direttore Artistico teatro stabile di Torino

Filippo Fonsatti Direttore teatro Stabile di Torino