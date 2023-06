Torna il Kappa FuturFestival, 95mila persone si muovono a ritmo della musica elettronica

Arrivano da Israele, dalla Repubblica Ceca a Torino, per il Kappa Futurfestival al Parco Dora a torino. Sono sempre di più i partecipanti, quest'anno 95mila da 118 differenti paesi. Una manifestazione dedicata al clubbing e alla musica elettronica che compie 10 anni. È tra i dieci festival più importanti in Europa nel suo genere.

L'impatto economico del festival

L'impatto economico sulla città e il torinese è stimato dagli organizzatori in 20 milioni di euro. Sono, invece, mille le persone che lavorano all'evento, che dura tre giorni, fino a domenica a mezzanotte.

I grandi nomi del clubbing

In consolle i grandi nomi della scena elettronica come major lazer, the swedish house mafia, fatboy slim, peggy gou, tale of us, per citarne solo alcuni. Cinque i palchi, uno è stato curato dall'artista visiva Marinella Senatore.

