Toro, avanti con Juric ancora un anno

Alla fine dunque la notizia che i tifosi granata attendevano è arrivata. Il prossimo anno sarà ancora Ivan Juric a sedere sulla panchina del Torino e questo è un buon segnale anche per il significato che porta con sé per il rafforzamento della squadra. La fumata bianca è indice che nella riunione a tre con Cairo e Vagnati è stata trovata una piena sintonia sul consolidamento della rosa e dello staff tecnico a partire dai riscatti che saranno la prima questione sul tavolo del direttore sportivo.

Il Toro del futuro

Nessuno è intoccabile, ma è chiaro che il Toro farà il possibile per cercare di trattenere Vlasic e Miranchuk, seppur a tariffe più contenute rispetto a quelle previste nelle clausole scritte un anno fa. Come verrà fatto ogni tentativo per mantenere Schuurs, anche se, come ha riconosciuto lo stesso Juric, ogni giocatore ha un prezzo ed eventuali sacrifici saranno compensati da nuove entrate. Quel che certo è che il Toro che si ritroverà a metà luglio al Filadelfia partirà con l'ambizione di salire qualche gradino rispetto alla stagione appena conclusa con il decimo posto. Il terzo anno dell'era Juric dovrebbe quindi essere quello nel quale dare con maggiore convinzione l'assalto alla qualificazione europea, traguardo che ai granata manca dal 2019.



Servizio di Stefano Tallia

Montaggio di Andrea Volpe