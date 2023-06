Il Toro alla finestra spera nell'Europa

Juric si preoccupa che gli antichi scontri fra due mezze citta città, quella granata e quella bianconera, non portino i suoi giocatori a distrarsi sulle disgrazie della Juve. E si pensi solo all'Inter. Ma, in realtà, i tifosi si preoccupano di altre disgrazie. Ad esempio il possibile non riscatto di Vlasic, cerino della speranza di costruire una squadra e non di smontarla come ogni anno. Ci si può però preoccupare: il West Ham ha chiesto 15 miloni, il DS del Toro Vagnati ha risposto 8, sembra una gag e invece è una trattativa.

Il futuro di Juric

Anche Juric porta a distrarsi, perché con lui non sai se stati parlando di Toro o di futura Atalanta, per quel giro di allenatori di cui si parla da tempo: Spalletti ha lasciato il Napoli, che potrebbe prendere Gasperini dalla Dea, che a sua volta prenderebbe Juric. E col cerino acceso, ma quello delle fregature, si troverebbe il Toro. Per ora, per la fine della stagione, il Toro è padrone di un piccolo destino: quello di arrivare ottavi, vincendo con l'Inter. Se la Juve venisse sqaulificata dalle coppe, i granata andrebbero in Conference league. Per questo Juric sa di giocare con l'Inter una sorta di finale. I tifosi sperano che non sia anche la partita finale di Juric al Toro.