Traffico regolare verso il mare, nel weekend le misure anti code

Traffico scorrevole venerdì 9 giugno pomeriggio sulla Torino-Savona. Tanti cittadini hanno preferito mettersi già in viaggio verso il mare per dribblare il pienone del sabato. La voglia di mare cresce, nonostante il timore di rimanere incolonnati in autostrada.

Il precedente

Non è facile dimenticare quanto successo lo scorso week end, con un lungo serpentone di auto, 24 chilometri tra Albenga e Savona e tempi di percorrenza infiniti sulla A6. Colpa di affluenza straordinaria dice il gestore autostradale, ma anche dei numerosi cantieri che punteggiano la via verso il mare. Sulla Genova-Ventimiglia ora verranno fermati durante il week end, ma i restringimenti, anche sulla Torino Savona fanno in fretta a creare incolonnamenti.

Le misure

Astm assicura che verranno ridotti al minimo i disagi durante i fine settimana, garantendo sempre due corsie di marcia nel tratto critico tra Altare verso Savona al sabato sulla corsia sud e la domenica sulla quella verso Torino, ma con 117 viadotti da adeguare alle nuove norme nazionali e 650 milioni di investimenti alcuni problemi saranno inevitabili, almeno sino a fine 2023.